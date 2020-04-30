وزير الاتصالات: مشروع التوقيع الالكتروني سيكون الركيزة الأساسية للحكومة الرقمية بالعراق

2020/04/30 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم الخميس، مشروع التوقيع الإلكتروني الذي تنفذه وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ( vanrise solutions - إنجاز).

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