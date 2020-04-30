روسيا تعلن عن قفزة كبيرة بوفيات وإصابات كورونا

2020/04/30 | 15:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن في روسيا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المئة ألف بينما تخطت الوفيات عتبة الألف، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات الخميس.وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول فيروس كورونا المستجد أن 1073 شخصاً توفوا بالوباء في البلاد، و 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا به، معظمهم في موسكو ومنطقتها، وفي سانت بطرسبورغ ثاني أكبر مدن روسيا.وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات الـ 24 الأخيرة، بينما شفي 11619 شخصاً منذ ظهور الوباء في روسيا.ومنذ أن أغلقت حدودها البرية مع الصين في فبراير، لم تعلن روسيا لأسابيع إلا عن عدد قليل من الإصابات في حين كان الوباء يجتاح أوروبا الغربية.غير أن الإصابات ارتفعت منذ منتصف مارس.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أبريل شهر إجازة مدفوعة، لدفع السكان على البقاء في بيوتهم.ومدد بوتين الثلاثاء مدة الإغلاق حتى 11 مايو، مشيراً إلى أن الرفع التدريجي للعزل قد يبدأ اعتباراً من 12 مايو.واعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال "صعباً".وتظهر الأرقام الأخيرة أن الوباء يتفشى في المناطق الروسية التي يعاني نظامها الصحي من صعوبات أكثر من العاصمة، بؤرة الفيروس في روسيا.ويشتكي الأطباء الروس منذ بدء تفشي الفيروس من النقص في معدات الحماية والفحوصات.وأرجأت السلطات بسبب تفشي الوباء العرض العسكري السنوي في 9 مايو الذي ينظم احتفالاً بالانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.كما قررت السلطات إرجاء الاستفتاء الوطني على إصلاحات دستورية تتيح لبوتين البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.

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