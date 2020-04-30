2020/04/30 | 15:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات".

وأضاف أنه "تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 162 حالة وفاة"، مشيرا إلى أن "عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل 1351 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل 1351 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).