تكنولوجيا خارقة , سيارة يمكن تشغيلها من خلال نبضات قلبك!

2020/04/30 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما نذكر كلمة سيارات نموذجية، نتوقع دائماً رؤية سيارة ذات تصميم فاخر ومميز تقول الشركة التي تقدمه بأنه سيارة كهربائية تعطينا لمحة عن المستقبل مع قدرات قيادة ذاتية، إلا أن مرسيدس AVTR النموذجية ليست كذلك أبداً.

مرسيدس فيجن AVTR تختلف عن أي سيارة نموذجية أخرى، حيث تعتبرها مرسيدس تمثيل حقيقي لما يمكن أن يحدث للسيارات في حال أصبحت وسيلة تنقل من فيلم أفاتار الشهير، لتصبح السيارات ليست فقط وسيلة تنقل، بل مزيج بين الآلة والطبيعة.

يظهر ذلك من خلال امتلاك السيارة لنظام ذكاء اصطناعي بإسم VISION AVTR، والذي يعمل على استشعار أنماط ضربات القلب والتنفس الخاصة بالسائق والركاب.

عندما يضع السائق يده على الكونسول الوسطي، تبدأ السيارة بمراقبة دقات قلبه بدقة عالية كي تدب الحياة في السيارة وتبدأ بالحركة، والتي يمكن أن تكون عمودية أو أفقية بفضل عجلاتها فريدة التصميم.

مازلت غير مقتنع أن هذه السيارة “حية”؟

أنظر إلى خلفيتها وستجد 33 لوح قابل للحركة في مختلف الاتجاهات على شكل قشور الزواحف، وهي عبارة عن ألواح طاقة شمسية يمكنها التحرك تجاه أشعة الشمس للحصول على أعلى مستوى ممكن من الطاقة، كما يمكن استخدام تلك القطع المتحركة لتحسين ديناميكية السيارة، لتكون بمثابة عدة أجنحة صغيرة.

هذا وتأتي السيارة أيضاً مع أبواب شفافة بالكامل من دون أي معدن أو مقابض، فهي ببساطة ألواح زجاجية توحي لنا عند فتحها بأنها أجنحة حشرات من عالم آخر، وهو على الأرجح عالم آفاتار الذي عمل مهندسو مرسيدس على تخيله بأدق تفاصيله.

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