مورينيو : استكمال البريميرليج نقطة ضوء بنهاية نفق مظلم

2020/04/30 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن شوقه لكرة القدم، وقال إنه من مصلحة الجميع استكمال المراحل التسع المتبقية من الدوري الإنجليزي.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن مورينيو قوله “إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم”.

ولا يرى المدرب البرتغالي أن هناك مشكلة في إقامة المباريات بدون جماهير، موضحا “أرى أن مباريات كرة القدم لم تقم أبدا بدون جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين يشاهدونها”.

وأشار “أفتقد كرة القدم، لكن أفضل القول إنني أفتقد عالمنا، أعتقد أننا جميعا نشعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، إنها معركة علينا جميعا خوضها”.

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