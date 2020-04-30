التركماني لـ”العهد نيوز”: انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش الارهابي جنوب الموصل

2020/04/30 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوىاعلن مسؤول عمليات الواء 30 بالحشد الشعبي ابو سدرة التركماني اليوم الخميس، عن انطلق عملية أمنية واسعة في الجزرات المائية المحاذية لنهر دجلة جنوب الموصل لتعقب خلايا داعش.وقال التركماني في حديث خص به “العهد نيوز”، ان عملية أمنية واسعة انطلقت في الساعة (6) صباحا لتعقب خلايا داعش الارهابية بعد ورود معلومات استخبارية […]

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