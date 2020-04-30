2020/04/30 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة العامة تؤكد اسهامها في تسهيل مرور العجلات الخاصة بالمواد الانسانية في نقاط التفتيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة تؤكد اسهامها في تسهيل مرور العجلات الخاصة بالمواد الانسانية في نقاط التفتيش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة تؤكد اسهامها في تسهيل مرور العجلات الخاصة بالمواد الانسانية في نقاط التفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).