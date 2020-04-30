الفوضى اللبنانية… التوقيت والأهداف

2020/04/30 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بشکل مفاجئ وسريع، ولكنه متوقع، عادت المظاهر الاحتجاجية العنيفة إلى الشارع اللبناني، بعد الهدوء الذي فرضه بالقوة فيروس كورونا؛ فلماذا هذه العودة ولماذا في التوقيت؟ ليس مستغربا كما ذكرنا عودة المظاهر التخريبية الى الشارع اللبناني وبهذا التوقيت بالذات، فمبراجعة سريعة للاحداث الاخيرة في البلاد، وفي ظل عودة سعد الحريري الى لبنان وطمعه […]

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