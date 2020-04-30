الرشيد يعلن اطلاق رواتب منتسبي مقر الداخلية ومديرياتها

2020/04/30 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية وعدد من المديريات التابعة لها.وقال في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم صرف رواتب منتسبي الوزارة الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر نيسان الجاري عبر ادوات الدفع الالكترونية”.وأضاف انه “بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات […]

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