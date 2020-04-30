السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا

2020/04/30 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت وزارة الصحة السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1351 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى […]

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