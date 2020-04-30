سائق اجرة يخطف انظار المارة بهذا التصرف

2020/04/30 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خطف احد سائقي الأجرة في العاصمة بغداد انظار المارة بتصرف ينم عن المسؤولية في الحماية من فيروس كورونا.

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