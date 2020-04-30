2020/04/30 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن انطلاق حملتها المجانية لمكافحة القوارض في الحقول والبساتين بمحافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن انطلاق الحملة المجانية لمكافحة القوارض في بابل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن انطلاق الحملة المجانية لمكافحة القوارض في بابل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).