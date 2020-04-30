وزير التخطيط يحدد موعد صرف منحة المتضررين من حظر التجوال

2020/04/30 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

ترأس السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، تم خلاله بحث سبل تعزيز الدعم للفئات الهشة والمتضررين من جائحة كورونا وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بمشاركة السيد رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي، وكل من السيدات والسادة أعضاء اللجنة النائب الدكتورة خالدة خليل، والنائب انسجام الغراوي، والنائب اسعد العبادي، والنائب حسين عرب، والنائب ستار العتابي.

واستعرض الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء الذي حضره السيدات والسادة الكادر المتقدم في وزارة التخطيط، الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الأزمة على المديين القريب والمتوسط، مؤكداً صرف مبالغ المنحة الطارئة للمستفيدين خلال الأسبوع المقبل بعد ان تم توفير التغطية المالية لها، لافتاً إلى الجهود المتحققة في مشروع صندوق التنمية الاجتماعي الداعم لخطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر والذي بدأت الوزارة من خلاله في تنفيذ 70 مشروعاً خدمياً في المحافظات المشمولة بدعم الصندوق، والمشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي يمثل انعطافة مهمة في دعم وتمكين القطاع الخاص والذي انطلق في ثلاث محافظات وسينفذ بعدها في عموم المحافظات، مؤكداً تقديم الوزارة رؤية تشريعية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في العراق.

من جهتهم أشاد السيد رئيس اللجنة والسيدات والسادة الأعضاء بجهود السيد وزير التخطيط ودور الوزارة في إدارة الأزمة، والرؤية المتكاملة التي قدمتها الوزارة لمعالجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين دعمهم الكامل لعمل وزارة التخطيط ومواصلة السعي نحو تمكينها من رسم السياسة الاقتصادية والتنموية السليمة؛ من خلال إصدار التشريعات المطلوبة وتوحيد الإرادة السياسية الداعمة للتنمية في البلد.

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وقا

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