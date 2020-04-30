اول تعليق من الطاقة النيابية على تفجير خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران

2020/04/30 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادعلق عضو لجنة الطاقة النيابية النائب همام التميمي، الخميس (30 نيسان 2020)، على تفجير خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران وتداعياته المحتملة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الوضع الامني في ديالى هش وهناك خلايا نائمة تنشط في بعض مناطقها"، لافتا الى ان "تفجير احد ابراج خط ميرساد في منطقة اكباشي في قاطع شمال شرق ديالى يكشف خطورة تلك الخلايا والتي فقدت المنظومة الوطنية بسببها 450 ميكاواط ما خلق تأثيرا سلبيا على ساعات الكهرباء في ديالى وبقية المناطق".

واضاف، أن "مسلسل استهداف ابراج الكهرباء مستمر منذ عامين وماحدث خلال الاسبوع الجاري من تسجيل 3 عمليات استهداف لها نخشى ان يكون بداية مسلسل ارهابي سيخلق صيفا ساخنا في ديالى"، مؤكدا أن "القيادات الامنية في المحافظة امام اختبار واذا تكررت التفجيرات ستكون هناك علامات استفهام كثيرة".

ودعا التميمي الى "ضرورة كشف الخلايا النائمة التي تنشط في مناطق قريبة من مواقع استهداف الابراج والسعي لانها خطورتها".

وكان مصدر حكومي في ديالى كشف، أمس الاربعاء، عن صدور اوامر فورية بتشديد حماية ابراج الطاقة خاصة الاستراتيجية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر فورية صدرت من جهات امنية عليا في بغداد، لتشديد اجراءات حماية ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى خاصة بعد تسجيل هجومين عليها في غضون 24 ساعة كان آخرها في اطراف منطقة جواد البشو على الحدود مع العاصمة".

واضاف، ان "التشديد الأمني يأتي تحسبا من تكرار الهجمات التي تحمل بصمات داعش، خاصة وان الابراج استهدفت في مناطق فيها مؤشرات على نشاط لخلايا داعش الارهابي".

وأكد ان "القوات المعنية بحماية الابراج في حالة استنفار قصوى وهناك سلسلة اجراءات تم اتخاذها منذ يوم امس بعد تسجيل اول هجوم على ابراج الطاقة في منطقة نهر الامام في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) والتي أدت الى سقوط برجيين".

وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي قرب قرية جواد البشو.

‏وقالت الوزارة في بيان، إنه "في تمام الساعة 23:12 من مساء الثلاثاء انفصلت خطوط الأمين/ شرق بغداد 400 ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان 1500 ميگا واط من الطاقه التوليدية والمنقولة عبر الخطوط أعلاه". وأضافت أن "هذا الامر سيؤثر على تجهيز الطاقه لمناطق: الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".

وبينت أنه "على الفور توجهت مفارز الصيانة الى المنطقه المذكورة ترافقها القوات الامنيه لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".

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