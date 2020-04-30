الشباب والرياضة: منح الرواد والرياضيين الإبطال ستوزع منتصف الاسبوع المقبل

2020/04/30 | 16:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستطلق اليوم الخميس رواتب موظفيها لشهر نيسان الحالي عن طريق بطاقات (الماستر كارد)، ومنتصف الاسبوع المقبل منح الرواد والرياضيين الإبطال لشهر آذار الماضي بعد تأمين المبالغ المالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مدير عام الدائرة الإدارية والقانوية والمالية شاكر محمد اكد ان الوزارة وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة احمد رياض بضرورة الإسراع في توزيع الرواتب على الموظفين لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والعالم، فقد انجزت الدائرة جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات والقوائم التي تم إرسالها منتصف الشهر الحالي إلى وزارة المالية، وتم توفير التخصيص المالي".

وأضاف محمد، بحسب البيان انه "سيتم اطلاق منح الرياضيين الابطال والرواد لشهر آذار الماضي يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير، عن طريق بطاقة الماستر كارد، ليتسنى للمشمولين استلام المنح عن طريق فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع في بغداد والمحافظات".

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