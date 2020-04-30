صديقة ديبالا تنفي إصابته بكورونا مرة اخرى

2020/04/30 | 16:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفت أوريانا ساباتيني، صديقة باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، خروج عينة إيجابية جديدة للنجم الأرجنتيني تفيد باستمرار إصابته بفيروس كورونا.

وكانت تقارير، قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن ديبالا أجرى تحليلًا رابعًا، وتأكد استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صديقة ديبالا في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "لم تخرج عينة إيجابية لديبالا، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".

وأضافت: "لا نعرف من أين جاءت أخبار ظهور عينة إيجابية، ولكننا صرحاء، ونحن من أعلنا من البداية إصابتنا بفيروس كورونا".

وتابعت: "لسنا متأكدين 100% حتى الآن، ولا نريد الحديث دون معلومة، وسوف نعلن النتيجة بمجرد الحصول على معلومات".

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