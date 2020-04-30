الاقتصاد النيابية: موازنة 2020 لن تؤمن رواتب الموظفين

2020/04/30 | 16:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير قادر على تأمين رواتب الموظفين في ظل انهيار أسعار النفط.وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أسعار النفط التي تم اعتمادها بموازنة 2020 في ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين”، لافتة […]

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