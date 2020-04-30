2020/04/30 | 16:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير قادر على تأمين رواتب الموظفين في ظل انهيار أسعار النفط.
وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أسعار النفط التي تم اعتمادها بموازنة 2020 في ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين”، لافتة […]
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وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أسعار النفط التي تم اعتمادها بموازنة 2020 في ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين”، لافتة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: موازنة 2020 لن تؤمن رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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