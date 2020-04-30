شركة صناعة الأصباغ تحدد موعد صرف رواتب موظفيها

2020/04/30 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة صناعة الأصباغ الحديثة احدى شركات قسم المختلط والخاص التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن إكمال إجراءات دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان.

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