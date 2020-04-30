جدل الدستور يعود مجدداً،،اتفاق على تخفيض عدد اعضاء البرلمان

2020/04/30 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية، اليوم الخميس، ان لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان لمراجعة الدستور وتعديله، تدرس تخفيضاً في اعداد اعضاء المجلس.وذكرت التقارير التي رصدتها “يس عراق”، ان “لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على تخفيض عدد أعضاء البرلمان في الدورة المقبلة”.

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