نائب عن سائرون

2020/04/30 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن تحالف سائرون، قصي الياسري، اليوم الخميس، خطوات التصويت على تشكيل الحكومة مشابهة لاجراءات "الخطوبة".وذكر الياسري في تغريدة عبر "تويتر" وتابعتها "كلكامش برس" قائلاً "اجراءات التصويت على المنهاج الحكومي والوزراء في مجلس النواب مشابهة لاجراءات الخطوبة".وبين "حيث يتم الاتفاق على كل شيء قبل حضور الوجهاء والخيرين لقراءة الفاتحة واشهار الخطبة".وختم بالقول "مجلس النواب سيمرر الكاظمي".

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