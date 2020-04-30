الحكم بالسجن 15 عاماً لمنتسب قتل متظاهراً في بابل

2020/04/30 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر قضائي مطلع، في محافظة بابل، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات بابل الاتحادية اصدرت حكما بالسجن 15 عاما على منتسب قتل متظاهرا في بابل.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "محكمة جنايات بابل الاتحادية، الهيئة الاولى، اصدرت حكما بالسجن 15 عاما على منتسب في قوات مكافحة الشغب قتل متظاهرا العام الماضي في منطقة الثورة وسط مدينة الحلة".وأضاف ان "الحكم شمل ايضا فصل المنتسب من الخدمة، ومنعه من شغل اي وظيفة حكومية امنية او مدنية في المستقبل"، مبينا ان "قرار الحكم جاء وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".وأوضح ان "قرار الحكم قسم على جزئين، الاول الحق العام وحكم على الجاني بـ10 سنوات، اما الحكم الثاني بخمس سنوات بسبب استخدام الجاني رصاصا محرما دوليا".من جانب اخر ذكر محامي الدفاع عن الضحية لـ"كلكامش برس" ان "الحكم الذي اصدرته المحكمة جاء مخففا كون اهل الضحية تنازلوا عن الدعوى وحلت المشكلة عشائريا".وأضاف ان "السنوات العشر التي قضت بها المحكمة هي تنفيذا للحق العام كون التعليمات في وقت الحادث كانت تنص على عدم استخدم السلاح الناري والاكتفاء بالهروات فقط وحماية المتظاهرين".

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