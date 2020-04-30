الدفاع المدني يعلن اخماد حريق كبير وسط كربلاء

2020/04/30 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، الخميس، اخماد حريق اندلع في معمل للحفاظات وسط المدينة.وقال مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد لـ /المعلومة/ إن “حريقا كبيرا اندلع في معمل للحفاظات في منطقة المعملجي وسط مدينة كربلاء وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده بمشاركة 12 الية”.واضاف حميد ان “الحريق تسبب بخسائر مادية […]

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