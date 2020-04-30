2020/04/30 | 16:58 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح تتويج باريس يواجه أول صدام قانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح تتويج باريس يواجه أول صدام قانوني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح تتويج باريس يواجه أول صدام قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).