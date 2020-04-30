المالية النيابية: أكثر من 85 الف عقد في وزارة الكهرباء أثقل كاهل موازنة 2020

2020/04/30 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر عضو اللجنة المالية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، بان التعيينات التي اطلقت في عام 2019 اثقلت الميزانية بشكل كبيرة.وقال الجبوري لـ /المعلومة/، إن “عشرات الالاف من الدرجات الوظيفية اطلقت في اغلب الوزارات خلال 2019 وكان الاصل ان لاتذهب الحكومة لهذا الباب حتى لاتزيد النفقات ومن ثم تضطر الى خفضها الان”، معتبرا […]

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