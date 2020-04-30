كورونا والسر… رواتب الميليشيات الإيرانية بزيادة خمسة أضعاف عن الممرضات

2020/04/30 | 17:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت المعارضة الإيرانية، السلطات في بلادها بإرسال أموال طائلة لدفع رواتب عناصر الميليشيات التابعة لها في سوريا ولبنان، لمواصلة قتالهم وترويجهم للحروب في المنطقة، مشددة على أن ما يقبضه قوات الحرس الثوري تزيد خمسة أضعاف…

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