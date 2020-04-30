2020/04/30 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في وقت يعاني فيه الملايين حول العالم من مصاعب مالية جمّة بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يزداد أغنياء الولايات المتحدة الأمريكية ثراءً.وازدادت ثروة ثمانية مليارديرات أمريكيين بمقدار تريليون دولار امريكي خلال أزمة الجائحة، منهم إريك يوان رئيس مجلس إدارة منصة “زووم” الرقمية للاجتماعات الذي تضاعف صافي ثروته بمقدار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة فيروس كورونا..هكذا تزيد أغنياء أمريكا ثراء!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة فيروس كورونا..هكذا تزيد أغنياء أمريكا ثراء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).