امريكا.. العثورعلى عشرات الجثث في 4 شاحنات بنيويورك

2020/04/30 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عثرت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة على عشرات الجثث داخل شاحنات كانت مصطفة بالقرب من دار للجنائز، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، الخميس.وذكر مصدر مسؤول للشبكة أنه تم اكتشاف أربع شاحنات تحتوي على ما يصل إلى 60 جثة خارج دار جنائز في بلدة بروكلين، بعد أن […]

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