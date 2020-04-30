من “الانترنت المظلم”:هذا سعر لتر الدم لمن شفي من كورونا “لأنها تعطي المناعة”!

2020/04/30 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال تقرير نشره المعهد الأسترالي “لعلم الجريمة”، اليوم الخميس، ان دماء مرضى فيروس كورونا تباع على شبكة الانترنت “المظلم” بآلاف الدولارات، على خلفية مزاعم بأنها تعطي المناعة من الإصابة بالوباء.واضاف التقرير ان “بعض البائعين على الشبكة، التي تسمح بإنشاء المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات، من دون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، […]

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