مدرب عراقي يدعم سيرته الذاتية بشهادة من إنجلترا

2020/04/30 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصل المدرب العراقي، حسن احمد، على شهادة تدريب تقديرية من إنجلترا.وقال احمد لـ /المعلومة/ إن “اكاديمية سبورت شاينز الإنجليزية، نظمت دورة تدريبية عن طريق تقنية الفيديو بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا”.وأوضح “شاركت في الدورة عن طريق تقنية الفيديو، بمشاركة نخبة من المدربين العرب والاسيويين”، مشيراً إلى أن “الدورة تضمنت شرح وتطبيق […]

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