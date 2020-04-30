الصين.. ارتفاع كبير في حجوزات السفر بعد أن خففت بكين قيود كورونا

2020/04/30 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تضاعفت حجوزات الطيران في الصين 15 مرة بعد أن خففت بكين قواعد الحجر الصحي مما يعزز الآمال في أن إطلاق الطلب قبيل عطلة عيد العمال، سيبعث الحياة في قطاع السياحة والسفر الصيني المتضرر.وكانت العاصمة الصينية بكين تعيش حتى الأربعاء في ظل بعض من أكثر إجراءات الحماية من فيروس كورونا صرامة في […]

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