2020/04/30 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف : ايقاف 230 وافدا للمحافظة وارسالهم الى الحجر الصحي خلال الفترة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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