2020/04/30 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أن جامعة سامراء تمكنت من تصنّيع جهاز تعقيم الخضار والفواكه والمعلبات الغذائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الجهاز يتكون من كابينة التعقيم المتألفة من جزئين ،الجزء الاول وهو عبارة عن ادراج او مجرات متحركة توضع بها المادة المراد تعقيمها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة عراقية تصنّع جهاز لتعقيم الخضار والفواكه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة عراقية تصنّع جهاز لتعقيم الخضار والفواكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).