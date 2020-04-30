الانواء تعلن كميات الامطار في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/04/30 | 17:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطلت كميات متباينة من الامطار في مناطق باقليم كوردستان

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