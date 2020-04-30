علماء يحققون “تقدما كبيرا” باختراق طبي يوفر ضربات قلب أبدية! 

2020/04/30 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حقق علماء “تقدما كبيرا” في تطوير غلاف قلب إلكتروني مطبوع 3D يمكن أن يسمح بضربات القلب الأبدية من خلال التوسع والتقلص للحفاظ على نبض العضو الحيوي إلى الأبد، وفقا لـ”إكسبريس”.وأنشأ الفريق، من جامعة إلينوي في Urbana-Champaign وجامعة واشنطن في سانت لويس، غشاء إلكترونيا ثوريا في 2014 يتناسب مع القلب، لإبقائه ينبض بانتظام […]

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