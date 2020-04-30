2020/04/30 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

وجدت دراسة صينية أن مرضى فيروس كورونا الذين خرجوا من المستشفى لا يزال بإمكانهم حمل الفيروس في عم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تشريح امرأة تعافت من كورونا يصدم الأطباء في الصين.. سلالات كامنة في عمق الرئتين !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تشريح امرأة تعافت من كورونا يصدم الأطباء في الصين.. سلالات كامنة في عمق الرئتين !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).