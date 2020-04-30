خلية الازمة بالنجف تمدد ساعات الحظر وتجعله جزئياً يومي الجمعة والسبت وتصدر قرارين اخرين

2020/04/30 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أعلنت خلية الازمة المشكلة لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة النجف، اليوم الخميس، تمديد ساعات حظر...





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