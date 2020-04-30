النتائج خلال 10 دقائق.. هكذا تجري الكوادر الطبية العراقية الفحص السريع لفيروس كورونا (فيديو)

2020/04/30 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

تنشر (بغداد اليوم) مقطعا مصورا لعملية الفحص السريع للعينات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

ويظهر بالمقطع المصور، طبيبة مختصة تعمل في دائرة صحة ذي قار، وهي تشرح للكوادر الطبية آلية الفحص السريع الذي تظهر نتائجه خلال 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاربعاء، تسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا الستجد، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وذكتر الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا، أن "8278 نموذجا تم فحصها في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 86708)".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت لهذا اليوم (75) إصابة في العراق موزعة، في بغداد/ الرصافة: 15، بغداد/ الكرخ: 3، مدينة الطب: 2، البصرة: 50، كربلاء: 1، واسط: 1، واخيرا المثنى 3".

وبحسب البيان، "سجلت وزارة الصحة اليوم وفاتين بسبب الفيروس، حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، والحالة الثانية في بغداد/ الكرخ، مشيرا الى ان حالات الشفاء: 27 حالة".

وأوضح، أن حالات الشفاء توزعت في "بغداد/ الرصافة: 8، وبغداد/ الكرخ: 1، مدينة الطب: 8، النجف الأشرف: 1، كربلاء المقدسة: 1، البصرة: 1، كركوك: 2، ذي قار: 1، المثنى: 2، اربيل : 2".

واشار بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، إلى أن مجموع الإصابات في البلاد بلغ 2003، ومجموع الوفيات 92، ومجموع حالات الشفاء 1346".

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واوضح عبد الأمير، في مقاب

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وجاء في تقرير اعده موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست" الذي ن

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وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "محافظ النجف لؤي الياسري

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