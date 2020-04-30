مصدر: تحالف البناء يرشح عدنان درجال لوزارة لشباب والرياضة 

2020/04/30 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطعل، اليوم الخميس، ان الاختيار على عدنان درجال وزيرا للشباب والرياضة في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "المرشح الأبرز للوزارة كان احمد راضي بعدما كان مرشحا عن تحالف القوى".

وبين ان "تحالف القوى تنازل عن الحقيبة لصالح البناء الذي رشح درجال".

وتابع ان "المرشح الرسمي الان عدنان درجال ولا نية لاستبداله لان الوزارة اصبحت من حصة البناء".

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