رابطة جماهير الجوية ترفع دعوى قضائية ضد ابو حالوب

2020/04/30 | 17:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت رابطة جماهير نادي القوة الجوية رفع دعوى قضائية بحق لاعب نادي الزوراء محمد عبد الزهرة (ابو حالوب) بداعي تشويه سمعة جمهور الجوية.

وذكر مراسل "الغد برس" ان، المحامي الخاص بنادي القوة الجوية سيتكفل برفع الدعوى في احدى محاكم بغداد بعد تصريحات (ابو حالوب) في برنامج الحكم الرابع.

واضاف ان، جماهير نادي القوة الجوية اتهمت اللاعب بتشويه سمعة جماهير الفريق بعد تصريحاته بشأن مطالبة البعض بـ(المال) مقابل عدم الهتاف عليه في المباريات.

وسبق لعبد الزهرة وان لعب للقوة الجوية ومن ثم انتقل الى اندية اخرى.

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