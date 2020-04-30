مدير الصحة العامة يرجح العودة للحظر الشامل: كثير من المصابين لا علم لنا بهم

2020/04/30 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال مدير دائرة للصحة العامة، رياض عبد الأمير، اليوم الخميس، إن أغلب الاصابات المسجلة في الساعات الاخيرة جاء نتيجه عمليات التحري عن ملامسين لحالات مصابة بكورونا، فيما رجح العودة للحظر الصحي الشامل.واوضح عبد الأمير، في مقابلة متلفزة، تابعتها “العهد نيوز”، إن “أغلب ما سجل من إصابات في بغداد والبصرة وبابل في […]

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