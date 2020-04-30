النجف تصدر قرارات عدة بينها تمديد حظر التجوال

2020/04/30 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلنت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في النجف، اليوم الخميس، اتخاذ قرارات عدة لمنع تفشي الوباء بينها تمديد حظر التجوال في المحافظة.وقال رئيس الخلية محافظ النجف لؤي الياسري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “خلية الأزمة في المحافظة اتخذت قرارات عدة بينها تمديد حظر التجوال لغاية الساعة ٧ […]

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