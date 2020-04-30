محافظ النجف يصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/04/30 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ النجف رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري، اليوم الخميس، جملة من القرارات الجديدة بشأن تطبيق حظر التجوال في المحافظة.

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