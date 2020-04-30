وزير التخطيط: صرف مبالغ المنحة الطارئة للمستفيدين الأسبوع المقبل

2020/04/30 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، صرف مبالغ المنحة الطارئة للمستفيدين في الأسبوع المقبل.

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