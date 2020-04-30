أهالي المهيدية يناشدون الحكومة عبر”العهد نيوز” لإنهاء شحة المياه في الناصرية

2020/04/30 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار ناشد أهالي منطقة المهيدية في الناصرية، اليوم الخميس، المسؤولين في حكومة ذي قار بسبب أزمة المياه التي تفتك بهم، داعين الى التدخل لإنهاء أزمة العطش التي يعانون منها منذ فترة.وقال أمجد الناصري وهو أحد سكنة المنطقة، لـ”العهد نيوز”، “نحن بمنطقة المهيدية نعاني من أزمة مياه كبيرة جدا دون اي […]

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