روسيا تعرب عن قلقها من خطط أمريكية لتفعيل أحكام قرار أممي بشأن إيران

2020/04/30 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت الخارجية الروسية أن روسيا قلقة من الخطط الأمريكية لتفعيل أحكام قرار مجلس الأمن الدولي بشكل انتقائي بشأن إيران والتي تنتهكها واشنطن نفسها.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن نظام حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران ينتهي في شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2231، والولايات المتحدة […]

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