2020/04/30 | 17:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يصدر توضيحا بشأن ترشيحه لوزارة الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يصدر توضيحا بشأن ترشيحه لوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يصدر توضيحا بشأن ترشيحه لوزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).