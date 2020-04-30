"سينوك" الصينية تهدي ميسان 80 الف كمامة طبية لمكافحة كورونا

2020/04/30 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الخميس، عن استلام كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتمثلة بالكمامات تم تجهيزها من قبل شركة "سينوك" الصينية الى الحكومة المحلية وشركة نفط ميسان والقوات الامنية المكلفة بحماية الحقول النفطية.وذكر اعلام الشركة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تجهيز هذه المستلزمات يأتي ضمن الدعم المقدم من شركة سينوك الصينية العاملة في حقل البزركان، وتحت شعار (الصين تدعم العراق..الصين لا تنسى أصدقائها)".واضاف "قامت الشركة الصينية بتسليم كميات كبيرة من الكمامات المصنعة في معاملها الخاصة بالتجهيزات الطبية حيث سلمت كميات مقدارها 30 الف كمامة طبية لحكومة ميسان المحلية وكميات اخرى مماثلة سلمت لشركة نفط ميسان".وتابع اعلام الشركة "كما تم تسليم 20 الف كمامة للجهات الامنية المكلفة بحماية الحقول النفطية (فوج شرطة النفط، ولواء الحدود العاشر) بواقع 10 الاف لكل منهما، وهذه الكميات تكفي لتوزيعها على جميع المنتسبين في تلك الدوائر".يذكر ان شركة نفط ميسان قد ابرمت عقدا مع شركة "سينوك" الصينية لتطوير وتأهيل حقول ميسان (البزركان، والفكة، وابو غرب) وحققت طفرات نوعية في عمليات التطوير من خلال نصب وتشييد المجمعات الانتاجية، وتطوير محطات عزل الغاز، وتشييد المنشآت السطحية، ومراكز السيطرة والتحكم، وعمليات الحفر، ومد خطوط النقل والجريان، وتنفيذ مشاريع تحلية ومعالجة الغاز، وغيرها من المشاريع النفطية.

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