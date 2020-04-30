نبأ سار من كوردستان.. فحوصات 100 شخص شاركوا بعزاء مصاب بكورونا سلبية

2020/04/30 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة كويسنجق التابعة لاربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان فحوصات المرحلة الثانية للمشاركين بعزاء الشخص الذي توفي قبل ايام وظهر انه مصاب بفيروس كورونا، كانت جميعها سلبية ولم يصب احد بعدوى الوباء.واشار بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، الى في اطار المساعي المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لصحة كويسنجق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد covid-19 وتحديد المصابين عن طريق اجراء الفحوصات، قامت فرق المديرية بتسلم نماذج من 100 مشارك اخر في مجلس العزاء.واضاف البيان ان نتائج فحوصات جميع الاشخاص كانت سلبية اي شخص منهم لم يكن حاملا لفيروس كورونا المستجد.ويأتي هذا في وقت شهدت الايام الماضية وفاة شخص في كويسنجق تبين فيما بعد انه مصاب بفيروس كورونا، على اثرها قامت مديرية الصحة بالطلب من جميع المشاركين في مجلس العزاء ان يتقدموا للفحص الخاص بفيروس كورونا.

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