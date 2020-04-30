العراق..عقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري

2020/04/30 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني عراقي، الخميس، بعقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي....

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