العراق: عملية أمنية استباقية بصلاح الدين ..هذا ما عثر عليه الحشد الشعبي

2020/04/30 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات اللواء السادس للحشد الشعبي بمساندة من طيران الجيش العراقي، الخميس، سبعة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما عثرت على خمس مضافات في قاطع عملي...

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